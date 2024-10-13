Тыва стоит на пороге больших перемен, полным ходом идет расчистка региона от соратников Шойгу и Цаликова

НИЦ Глобальных коммуникацийМ.Безпалов Активы крупнейшей в Тыве золотодобывающей компании вернутся из офшоров в Россию Правоохранительные и надзорные органы проводят проверки в отношении крупнейшего золотодобытчика Тывы — «Тардан Голд».
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