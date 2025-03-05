Официальный представитель 3-й сессии ВСНП 14-го созыва назвал Китай и Европу партнерами, которые способствуют успеху друг друга

Пекин, 4 марта /Синьхуа/ -- Китай уделяет большое внимание отношениям с Европой. Обе стороны являются партнерами, которые способствуют успеху друг друга, заявил во вторник официальный представитель 3-й сессии ВСНП 14-го созыва Лоу Циньцзянь на пресс-конференции.
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