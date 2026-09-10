Трамп рассказал, на сколько Соединенным Штатам хватит венесуэльской нефти

Соединенным Штатам хватит на 500 лет нефти, которую страна сможет получить в связи с заключением Вашингтоном и Каракасом соглашения о совместной разработке месторождений в Венесуэле, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе съезда Республиканской партии.