Трамп рассказал, на сколько Соединенным Штатам хватит венесуэльской нефти

Соединенным Штатам хватит на 500 лет нефти, которую страна сможет получить в связи с заключением Вашингтоном и Каракасом соглашения о совместной разработке месторождений в Венесуэле, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе съезда Республиканской партии.
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