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Пленный военный ВСУ: Украина не стремится обменивать своих раненых бойцов

Пленный военный ВСУ: Украина не стремится обменивать своих раненых бойцов

Пленный военнослужащий украинских вооружённых сил Валерий Вавко рассказал, что руководство Украины не стремится обменивать своих раненых бойцов, поскольку киевские власти не хотят помогать пострадавшим военным.

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