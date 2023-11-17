Пленный военный ВСУ: Украина не стремится обменивать своих раненых бойцов

Пленный военнослужащий украинских вооружённых сил Валерий Вавко рассказал, что руководство Украины не стремится обменивать своих раненых бойцов, поскольку киевские власти не хотят помогать пострадавшим военным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии