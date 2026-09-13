«Умерла внутри от страха»: сына Айзы увезли в больницу

Девятилетний сын телеведущей Айзы-Лилуны Ай Элвис оказался в больнице с высокой температурой. Об этом блогер сообщила на своей странице в социальных сетях, опубликовав фотографию мальчика под капельницей.
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