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Что такое чайный гриб и откуда он взялся?

Что такое чайный гриб и откуда он взялся?

Происхождение этого симбиотического организма доподлинно неизвестно Симбиоз дрожжеподобного гриба и уксусно-кислых бактерий, который попал в Россию после Русско-японской войны 1905 года, называют по-разному: и чайный гриб, и комбуча, и японский гриб, и чайный квас.

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