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В ЯНАО открыли ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги

В ЯНАО открыли ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги

Ледовая переправа Салехард – Лабытнанги открылась утром 24 ноября. Запустить проезд разрешила комиссия из представителей дорожной дирекции ЯНАО, ГИБДД и подрядной организации «Ямалавтодор», которая предварительно испытала прочность ледовой дороги.

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