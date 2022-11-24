В ЯНАО открыли ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги

Ледовая переправа Салехард – Лабытнанги открылась утром 24 ноября. Запустить проезд разрешила комиссия из представителей дорожной дирекции ЯНАО, ГИБДД и подрядной организации «Ямалавтодор», которая предварительно испытала прочность ледовой дороги.