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Мировое обозрение

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Два моста через Днестр рухнули под ударами ВС РФ, оставив ВСУ без снабжения

Два моста через Днестр рухнули под ударами ВС РФ, оставив ВСУ без снабжения

Российские военные нанесли удары по двум автомобильным мостам через Днестр в районе села Маяки Одесской области.

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