Русский экипаж «Oslo Carrier 3» рассказал причину «отказа» в помощи российским морякам с затонувшего судна «Ursa Major»

Сейчас будет море оправданий, чтобы себя обелить. Но факт есть факт

николай лейчинский

Личное мнение : Медведев с его "денег нет ..." за лучшее промолчал бы , как кстати , и Рогозин ! Обосравшись по - полной бывшие напоминают о себе . Не более того ...