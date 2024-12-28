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Русский экипаж «Oslo Carrier 3» рассказал причину «отказа» в помощи российским морякам с затонувшего судна «Ursa Major»

Русский экипаж «Oslo Carrier 3» рассказал причину «отказа» в помощи российским морякам с затонувшего судна «Ursa Major»

Появившаяся пару дней назад информация о том, что экипаж норвежского теплохода «Oslo Carrier 3» вопреки морскому праву и обычаям оказать помощь терпящим бедствие коллегам, вызвала негодование в России среди политиков и простых граждан.

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т
татьяна
Сейчас будет море оправданий, чтобы себя обелить. Но факт есть факт
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