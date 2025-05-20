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Журнал о бизнесе и инвестициях

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UC Rusal назвала разногласия в оценке 14% Быстринского ГОКа причиной отказа от сделки

UC Rusal назвала разногласия в оценке 14% Быстринского ГОКа причиной отказа от сделки

Основанная Олегом Дерипаской UC Rusal направила в Высокий суд Лондона отзыв на встречные претензии ответчика — Whiteleave Holdings Владимира Потанина — о блокировке выделения из «Норникеля» Быстринского ГОКа, пишет «Коммерсантъ».

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