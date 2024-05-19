Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме 20 мая: традиции и запреты праздника Елена ГалицкаяВ понедельник, 20 мая 2024 года, христиане будут отмечать Воспоминание явления Креста Господня на небе Иерусалима.