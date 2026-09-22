Подмосковные ветеринары помогли вывести птенца краснокнижного попугая

В Долгопрудном ветеринарные специалисты помогли получить потомство редкого попугая какаду-инка (Cacatua leadbeateri), занесенного в Международную Красную книгу.
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