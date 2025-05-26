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Собянин рассказал, как Москва помогает развиваться столичному бизнесу

Собянин рассказал, как Москва помогает развиваться столичному бизнесу

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как город помогает предпринимателей столицы. Он поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимательства и назвал бизнес одним из главных драйверов развития Москвы.

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