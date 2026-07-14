Третий этап REC-2026 на «Игора Драйв»: борьба прототипов против «атмосферников» и первая победа LMP3

3-й этап Российской серии гонок на выносливость REC-2026, Гран-при Санкт-Петербурга, состоялся на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области в минувшую субботу, 11 июля, запомнившись двумя историческими моментами: это новый рекорд круга трассы ….
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