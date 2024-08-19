Приморский суд отказал в удовлетворении жалобы защиты американца Гордона Блэка

Приговор является справедливым и основан на материалах дела Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на приговор американскому военнослужащему Гордону Блэку, осужденному во Владивостоке на три года девять месяцев колонии за угрозу убийством и кражу.
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