Приморский суд отказал в удовлетворении жалобы защиты американца Гордона Блэка

Приговор является справедливым и основан на материалах дела Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на приговор американскому военнослужащему Гордону Блэку, осужденному во Владивостоке на три года девять месяцев колонии за угрозу убийством и кражу.