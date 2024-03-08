Firefly Aerospace объявила о планах запуска трёх полезных грузов на своей ракете Firefly Alpha в 2025 году в рамках поддержки образовательных учреждений

Космическая транспортная компания Firefly Aerospace объявила о запуске трёх полезных грузов на своей ракете Firefly Alpha уже в 2025 году в рамках программы Firefly DREAM (Dedicated Research Education Accelerator Mission), направленной на поддержку образовательных учреждений и стимулирование интереса у студентов к науке, технологиям, инженерному делу и математике (STEM).