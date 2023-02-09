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«МЮ» считает, что Кейн настроен остаться в «Тоттенхэме». Клуб изучает более молодых Осимхена, Рамуша, Кудуса и Шешко

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нападающего. По данным Sky Sports, в «МЮ» считают, что Харри Кейн гарантирует большое количество забитых мячей.

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