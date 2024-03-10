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Безрукова недовольно освистала публика на турнире "Русский вызов"

Безрукова недовольно освистала публика на турнире "Русский вызов"

Сергей Безруков вошел в состав жюри турнира "Русский вызов", который состоялся в Санкт-Петербурге. После просмотра номера фигуриста Дмитрия Алиева он высказал свое впечатление от увиденного, из-за чего нарвался на резкую реакцию зрителей, сообщает РИА "Новости".

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