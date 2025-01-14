Трамп назвал невменяемым обвинившего его бывшего спецпрокурора Смита

Использованы материалы: TASS/Jacquelyn Martin/AP, TASS/Charlie Neibergall/AP Избранный президент США Дональд Трамп назвал бывшего спецпрокурора Джека Смита "невменяемым" и "дураком" в ответ на публикацию отчета по расследованию дела в отношении республиканца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии