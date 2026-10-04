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Новости Брянска

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Брянский район объявил аукцион на питание дошкольников за 27 млн рублей

Брянский район объявил аукцион на питание дошкольников за 27 млн рублей

Начальная цена контракта на организацию питания дошкольников Брянского района — 27,6 млн рублей. Стоимость услуг на дето-день варьируется от 97,60 до 118,80 рублей.

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