Шнайдер, Самсонова и Калинская — в одной половине сетки Вашингтона. Обзор турниров недели

А Карен Хачанов в Лос-Кабосе сыграет впервые после Уимблдона. На заключительной неделе июля болельщиков российского тенниса ждут первые крупные соревнования после завершения Уимблдона-2026 — женский «пятисотник» в Вашингтоне, а также состязания категории ATP-250 в Лос-Кабосе и WTA-250 — в Мемфисе.