Компания Audi переведет обновленную A8 на 2,0-литровый турбомотор. В Китае сфотографировали прототип представительского седана с изменённой радиаторной решёткой, колёсными дисками меньшего диаметра и шильдиком 45 TFSI quattro на крышке багажника.