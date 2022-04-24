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Audi переведет обновленную A8 на 2,0-литровый турбомотор

Audi переведет обновленную A8 на 2,0-литровый турбомотор

Компания Audi переведет обновленную A8 на 2,0-литровый турбомотор. В Китае сфотографировали прототип представительского седана с изменённой радиаторной решёткой, колёсными дисками меньшего диаметра и шильдиком 45 TFSI quattro на крышке багажника.

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