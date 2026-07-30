Александр Мостовой: «Я был бы готов возглавить тульский «Арсенал», Тула – прекрасный футбольный город. Работать помощником в клубе Первой лиги мне не очень интересно»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что был бы готов поработать главным тренером тульского « Арсенала ».
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