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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «Я был бы готов возглавить тульский «Арсенал», Тула – прекрасный футбольный город. Работать помощником в клубе Первой лиги мне не очень интересно»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что был бы готов поработать главным тренером тульского « Арсенала ».

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