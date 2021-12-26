Reuters: немецкий советник Плётнер и замглавы администрации президента РФ Козак встретятся в январе

СМИ со ссылкой на двух анонимных источников в немецком правительстве сообщили, что советник канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Йенc Плётнер и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак договорились провести встречу в январе для обсуждения ситуации вокруг Украины.
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