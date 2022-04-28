Закон и Порядок

135 658 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Кирницкая
    Уж больно они в бункере все чистинькие и весёлые ,играющие дети ,по сравнению от освобаждённых русскими ,которые изму...Гуманитарный кори...
  • Галина Кузнецова
    Кстати, вспомнила, что одна из местных жительниц рассказывала, что нацики привезли с собой свои семьи, они жили все в...Гуманитарный кори...
  • Геннадий Гурлебаус
    На хитрую задницу есть х..н с винтом! Думают что умнее всех!Гуманитарный кори...

Дешевая российская нефть дала старт энергетической «холодной войне»

Дешевая российская нефть дала старт энергетической «холодной войне»

Россия и США начали новую нефтяную войну. Теперь она отличается от всего того, что было раньше. По сути, большой дисконт на российскую нефть изменил правила игры на мировом глобальном рынке «черного золота», разделив его, как минимум, на две части.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх