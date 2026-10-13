Сила в правде
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Сила в правде

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Реактивные «Герани» атаковали Львов и Ровно: запад Украины больше не считается безопасным тылом

Реактивные «Герани» атаковали Львов и Ровно: запад Украины больше не считается безопасным тылом

Ночью российские силы нанесли удары по производству ракет в Киеве, железнодорожным узлам и логистике в Николаевской области, а реактивные «Герани» достигли Ровно и Львова.

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