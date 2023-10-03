В осенних чартах чистенько, но бедненько

Сезон музыкального дефицита Первый осенний чарт года получился небогатым на новинки. Вероятно, на фабрике хитов случилось сезонное остывание страстей, хотя музыкальное производство в последнее время и так работает явно не на всю катушку.
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