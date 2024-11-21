Какой толщины должна быть стальная и алюминиевая броня для защиты от осколков 152-мм снарядов

Не секрет, что осколки артиллерийских снарядов представляют опасность не только для открыто расположенной живой силы (пехоты), но и боевой техники, особенно если детонация боеприпаса произошла на небольшом расстоянии.
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