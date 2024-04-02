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Близкие родственники погибших пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Ярославской обл., имеют право на выплаты в «СК «Согласие»

Близкие родственники погибших пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Ярославской обл., имеют право на выплаты в «СК «Согласие»

1 апреля 2024 года в районе села Берендеево Ярославской области в результате столкновения рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Переславль-Залесский - Бектышево, и скорого поезда погибли водитель и 7 пассажиров автобуса.

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