На покрытие дефицита бюджета Украины до конца 2026 года потребуются 3,5 миллиарда евро. Президент Владимир Зеленский заявил об этом журналистам в Норвегии, сообщил ТАСС .
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