Стубб: достичь мира на Украине можно только через поле боя

ИИ

Иван Иваныч

И чего мог достичь за " много лет участия в мирном посредничестве" этот оголтелый русофоб с лицом дегенерата? Да ни хрена! Теперь вот и финнов по своей тупости затянет в дерьмо по самые уши. Бежал бы уж этот "бегун" куда подальше, пока дел не наворотил.