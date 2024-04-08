Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    это надо было изначально сделать) и пересмотреть ранее выданные))В ГД внесут проек...
  • Владимир Петров
    Будем ждать некролога.Oddity Central: а...
  • Кремлин Православович
    То есть, уничтожать ракетами и бомбами всё живое на территории Палестины, это не варварство, а принять Палестину в Ор...Поспред Израиля Э...

Стубб: достичь мира на Украине можно только через поле боя

Стубб: достичь мира на Украине можно только через поле боя

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит перспектив решения российско-украинского конфликта с помощью дипломатии, достичь мира можно только на поле боя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иваныч
И чего мог достичь за &quot; много лет участия в мирном посредничестве&quot; этот оголтелый русофоб с лицом дегенерата? Да ни хрена! Теперь вот и финнов по своей тупости затянет в дерьмо по самые уши. Бежал бы уж этот &quot;бегун&quot; куда подальше, пока дел не наворотил.
Ответить
15 час.
ВП
Валерий Путря
Струдель - крутой ястреб? Сейчас , наверное, мода такая в европке - что ни президент - то микронаполеон. Так и рвет всех этих стубов-каллас-микронов-бербоков и прочую европлесень повоевать. Взять , хотя бы , этого &quot;горячего&quot; финского парня с мордой недопиленного Буратино, он хоть знает, как пахнет порох и кровь ??? Хотя....что взять с шавок, им никакая история не указ. Метод только один - рожей - в асфальт!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх