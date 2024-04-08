Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит перспектив решения российско-украинского конфликта с помощью дипломатии, достичь мира можно только на поле боя.
Стубб: достичь мира на Украине можно только через поле боя
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иваныч
И чего мог достичь за " много лет участия в мирном посредничестве" этот оголтелый русофоб с лицом дегенерата? Да ни хрена! Теперь вот и финнов по своей тупости затянет в дерьмо по самые уши. Бежал бы уж этот "бегун" куда подальше, пока дел не наворотил.
Ответить
15 час.
ВП
Валерий Путря
Струдель - крутой ястреб? Сейчас , наверное, мода такая в европке - что ни президент - то микронаполеон. Так и рвет всех этих стубов-каллас-микронов-бербоков и прочую европлесень повоевать. Взять , хотя бы , этого "горячего" финского парня с мордой недопиленного Буратино, он хоть знает, как пахнет порох и кровь ??? Хотя....что взять с шавок, им никакая история не указ. Метод только один - рожей - в асфальт!
Ответить
15 час.
Свежие комментарии