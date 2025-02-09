Трамп лишил Байдена доступа к секретным материалам из-за «плохой памяти» 705 прочтений Вчера Президент США Дональд Трамп заявил о немедленном отзыве допуска к секретной информации у его предшественника Джо Байдена.
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