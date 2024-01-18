«Автостат»: Траты россиян на новые машины достигли 2,83 трлн рублей за год

Траты россиян на приобретение новых автомобилей достигли суммы в 2,83 трлн рублей за 2023 год. Как передаёт «Автостат Инфо», по результатам 2022 года финансовая емкость автомобильного рынка РФ оценивалась в 1,47 трлн рублей На кроссоверы и внедорожники граждане страны в прошлом году потратили 2,27 трлн рублей.