Арестованного экс-замгубернатора ХМАО Шипилова конвоируют в Нижневартовск. Инсайд

Арестованного по обвинению во взяточничестве бывшего первого заместителя экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой Алексея Шипилова перевезут из изолятора временного содержания Ханты-Мансийска в следственный изолятор Нижневартовска.
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