Союзники США переживают: Беспокойство вызвали требования Трампа к Киеву

План американского президента признать Крым частью России вызвал беспокойство союзников Штатов.Союзники Соединённых Штатов начали нервничать из-за плана американского президента Дональда Трампа признать Крым русским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии