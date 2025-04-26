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Зеленского критикуют: признание Крыма ключ к переговорам с Россией

Зеленского критикуют: признание Крыма ключ к переговорам с Россией

Аналитик Золтан Кошкович утверждает, что признание российским Крыма не уступка Зеленского. Дональд Трамп критикует главу киевского режима за его позицию, считая, что это мешает мирным переговорам с Россией и угрожает Украине.

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