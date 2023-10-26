Под ледовым щитом Антарктиды найдены древние реки. Их никто не видел вживую, но они текут уже 14 миллионов лет

Во льдах Восточной Антарктиды ученые обнаружили русла сразу нескольких древних рек. 14 миллионов лет назад они сформировали сеть ущелий по всему континенту, но найти реки удалось лишь при помощи спутниковых снимков.
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