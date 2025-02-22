Роналду разозлил российский арбитр

Футболиста Роналду разозлило поведение российского арбитра Левникова в матче Португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду разозлило поведение российского арбитра Кирилла Левникова в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака».
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