Гаджеты из СССР

О существовании многих из представленных устройств вы даже не догадывались. Опытные образцы, экспортные варианты, ограниченный тираж, или просто редкие модели техники и электроники, которые было «не достать».
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