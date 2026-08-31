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В Сети обсуждают возможную беременность Лизы Арзамасовой

В Сети обсуждают возможную беременность Лизы Арзамасовой

Актриса Лиза Арзамасова могла забеременеть в третий раз. Как сообщает Super.ru, причиной обсуждения слухов стали новые кадры с артисткой — она появилась на семейном празднике в свободном платье.

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