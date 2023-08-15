Хохлы превзошли нацистов И теперь гордо могут носить звание хохлизма Это Львов Знаете .
ОТКРОВЕНИЯ УКРАИНСКОГО СНАЙПЕРА: РУССКИЕ РАССТРЕЛИВАЮТ ШТУРМОВИКОВ ИЗ НОР, КАК ВО ВЬЕТНАМЕ
Комментарии
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Samarium
Львов полностью уничтожать не стоит, но всех нациков находящихся в нем, однозначно да...Пострадает ли сам этот городишко при этом, вероятно пострадает, но война есть война....
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12 час.
ВераВерная
Хоть Влад и Шлепченко, а статью написал правильную. Четко обозначив свою позицию. Спасибо. Все так - нам не нужна заморозка конфликта. Только полная капитуляция!
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12 час.
Natsumi
Люди покупающие еду под людоедскими названиями никогда не свергнут свой режим. Им перепрошили мозги и они стали хуже фашистов. Они эту войну НЕ закончат и на перемирие не пойдут. А если пойдут, то будут продолжаться теракты. Нам это надо?!
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7 час.
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