ОТКРОВЕНИЯ УКРАИНСКОГО СНАЙПЕРА: РУССКИЕ РАССТРЕЛИВАЮТ ШТУРМОВИКОВ ИЗ НОР, КАК ВО ВЬЕТНАМЕ

Samarium Львов полностью уничтожать не стоит, но всех нациков находящихся в нем, однозначно да...Пострадает ли сам этот городишко при этом, вероятно пострадает, но война есть война....

ВераВерная Хоть Влад и Шлепченко, а статью написал правильную. Четко обозначив свою позицию. Спасибо. Все так - нам не нужна заморозка конфликта. Только полная капитуляция!