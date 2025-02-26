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Царьград

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Учёные впервые смогли доказать существование параллельных миров

Учёные впервые смогли доказать существование параллельных миров

Они заметили аномальные кванты в ускорителе частиц, не поддающиеся законам физики.Американские и швейцарские физики заявили о возможном обнаружении первых свидетельств существования параллельных вселенных.

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