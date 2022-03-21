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Ямальцы отправили более 100 посланий «Zащитникам Отечества»

Ямальцы отправили более 100 посланий «Zащитникам Отечества»

Письма и рисунки принимали в местных отделениях партии «Единая Россия». В рамках акции «Zащитникам Отечества» жители разных городов округа, в том числе и ноябряне, передавали приветы, добрые пожелания и открытки миротворцам военных подразделений.

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