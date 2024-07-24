Фигурант дела о теракте в «Крокусе» выступил за борьбу с неразделяющими его взглядов

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемый в пособничестве терроризму, заявил, что против тех, кто не разделяет его религиозные взгляды, необходимо вести вооруженную борьбу.