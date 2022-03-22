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«Я получила много неприятных сообщений. Люди считают, будто я не хотела позволить Эльвире выиграть, но это совершенно не так». Перссон о ситуации с Оберг и зачетом масс-стартов

Шведская биатлонистка Линн Перссон рассказала о критике после масс-старта на этапе Кубка мира в Холменколлене.

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