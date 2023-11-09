Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • lenivka
    Первая юбка это шедевр.Я бы такую носила с удовольствием.Необычный апсайкл...
  • Lora Некрасова
    Чудо-юдо рыба кит...Необычный апсайкл...
  • Вера Седип (Филимонова)
    сначала саманный в конце каменный?Неужели люди так ...

Как сделать резиновое кольцо нужного размера самому, если таких нет в продаже

Как сделать резиновое кольцо нужного размера самому, если таких нет в продаже

Резиновые уплотнительные кольца со временем теряют свои свойства и начинают пропускать давление, в моем случае это произошло на гидравлических тормозах и найти под них резиновое кольцо задача практически невозможная.

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