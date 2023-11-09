Как сделать резиновое кольцо нужного размера самому, если таких нет в продаже

Резиновые уплотнительные кольца со временем теряют свои свойства и начинают пропускать давление, в моем случае это произошло на гидравлических тормозах и найти под них резиновое кольцо задача практически невозможная.
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