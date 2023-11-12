Валерия Ковач из Звенигорода прошла отбор на вокальное шоу «Звезда-2024», сообщает телеканал «360». Руководитель вокального кружка из дома культуры «Огонек» Валерия Ковач пошла конкурсный отбор среди 40 тысяч заявок.
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