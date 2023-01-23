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Самбурская рассказала о неприятном инциденте с пьяными пассажирами в самолете

Самбурская рассказала о неприятном инциденте с пьяными пассажирами в самолете

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская пожаловалась на хамское поведение пассажиров самолета. Всю поездку до Москвы актриса была вынуждена терпеть пьяные возгласы и приставания.

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