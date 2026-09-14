«Проигрыш темпа»: эксперт проанализировал положение ВС РФ под Красным Лиманом

Главными событиями минувшей недели в зоне СВО стали окружение российскими войсками Орехова в Запорожской области и контратака ВСУ в районе Красного Лимана.
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