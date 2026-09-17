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ВС России в ночь на 17 сентября нанесли массированный удар по Украине

Российские войска в ходе массированного удара по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины уничтожили крупнейший военный дата-центр De Novo в Киеве и два сухогруза с оружием.

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